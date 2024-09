Jurorowała w "Tańcu z Gwiazdami" i "cudnie chudła" razem z mężem. Co dziś słychać u Oli Jordan? W życiu jej córki zaszła ważna zmiana

W 2018 roku w "Tańcu z Gwiazdami" doszło do sporej rewolucji. Mowa oczywiście o jury, bo do ekipy dołączyła Ola Jordan, która utrzymała się w programie przez zaledwie dwa sezony. Choć wydawało się, że świat show-biznesu stoi przed nią otworem, to szybko zniknęła z polskich mediów. Największe sukcesy odnosiła poza granicami kraju, głównie w brytyjskim odpowiedniku słynnego formatu.