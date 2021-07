Laura 2 godz. temu zgłoś do moderacji 279 32 Odpowiedz

On jej nie szanuje ale to jej pierwsza nastoletnia miłość więc ona stara się bardziej. Zawsze się uśmiecha i nigdy nie buntuje. Tak jej zależy by go zatrzymać bo już raz ją rzucił. Smutno się patrzy na to. Miala źle wzorce w domu bo jej matka też trwała przy mężu alkoholiku