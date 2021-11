Justyna Gradek wyjawia, dlaczego rozstała się z rumuńskim milionerem! "Nie wyszło, BIORĘ TO NA SIEBIE"

Ja789 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

I to jest właśnie to przekłamanie na Instagramie.. Justyna zrobiła sobie wiele operacji dalej robię sobie wiele zabiegów a i tak wygląda inaczej na żywo a inaczej na Instagramie.. bo dalej przerabia swoje zdjęcia bo niestety dalej ma kompleksy na swoim punkcie; (to jest ogromnie przykro i myślę że Instagram czy też Facebook to wszystko powinno być skasowane bo ludzie dostają niedobrze do głowy, ludzie myślą że życie to jest jakaś gra wideo w której możemy wyglądać jak swoje ulubione postacie...przecież ona wygląda zupełnie inaczej tutaj,jej ciało wygląda inaczej ,nieforemne..widać jak ogromne na piersi i jaki jest rozbudowana w ramionach czego na jej Instagramie kompletnie nie widać, przez idealne pozowanie i dobre obróbki.. spójrzcie na to z tej strony dziewczyna wydała na operację krocie a dalej musi przerabiać swoje zdjęcia.Wiec po co to robiła ? Wcześniej wyglądała o wiele wiele wiele piękniej i tak naprawdę niepotrzebne były jej te przeróbki, spójrzcie na jej zdjęcia kiedy miała 17 lat była po prostu bardzo szczupła i co z tego że nie miała Wielkiego biustu? Miała idealna szansę,aby zostać modelką -wtedy, bo była naturalnie szczupła była naturalnie piękna i wysoka,teraz wygląda po prostu źle,nieforemne,to wszystko zrobione jest nadwyraz,przekroczenie granicy ...a taka piękna dziewczyna ..przykre to jest,bo do tego doprowadziło ja nasze zapewne,wiele dni płakała,miała depresję więc skierowała się na operacje plastyczne .Było coraz więcej ,aż w końcu nikt nie powiedział jej stop. np Monika pietrasinska,też miała operację ale w końcu przestała bo zaczęło to wyglądać źle..tak samo Siwiec ,czy el dursi ..a Justyna żyła w tym świecie Instagrama cały czas ,nieodpowiedni ludzie ..szkoda dziewczyny .