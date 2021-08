Justyna Steczkowska ogłasza koniec wakacji, prezentując zdjęcia z urlopu. Fani zachwyceni: "Wygląda pani jak MILION DOLARÓW"

Już wkrótce na antenie TVP zadebiutuje kolejny sezon "The Voice of Poland" . Producenci programu zdecydowali się na wymianę niemal całego składu jurorskiego - posady zachowali jedynie Tomson i Baron. Oprócz duetu z Afromental wokalne popisy uczestników oceniać będą również: Sylwia Grzeszczak, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska.

W połowie sierpnia Justyna Steczkowska pojawiła się na specjalnym spotkaniu z trenerami "The Voice", na którym wyeksponowała zgrabne nogi w kwiecistym kombinezonie. Jesień dla wokalistki zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Jako że sezon wakacyjny zbliża się już ku końcowi, Steczkowska postanowiła wykorzystać chwilę wolnego i wybrała się na wczasy. Kilka dni temu wokalistka opublikowała w sieci serię fotografii z urlopu, na który zabrała córkę Helenę.

W poniedziałek Justyna podzieliła się z instagramowymi fanami kolejną porcją wakacyjnych zdjęć. Wokalistka zapowiedziała, że czas wypoczynku właśnie dobiegł dla niej końca i już czekają na nią kolejne zawodowe wyzwania. Steczkowska ma w planach pracę nad nowymi teledyskami i trasę z okazji 25-lecia kariery, jesienią swą premierę będzie miał za to jej kolejny album.

Wakacje się skończyły. Czas wracać do pracy. Przede mną już we wrześniu praca nad trzema teledyskami do nowych piosenek z moimi gośćmi (...). Trasa 25-lecia z Royal Orchestra już w sprzedaży. Na koncertach będziemy grali również nowe piosenki z płyty, której premiera już jesienią - napisała na Instagramie Justyna.