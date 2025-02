Justyna Steczkowska szusuje na nartach i chwali się młodszym synem. "PRZYSTOJNY Stanisław"

Justyna Steczkowska w przerwie od przygotowań do występu w preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji wybrała się z bliskimi na narty. W mediach społecznościowych posyła uśmiechy prosto ze stoku. Przy okazji pochwaliła się też nagraniem młodszego syna, Stanisława. Podobny do mamy?