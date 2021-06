Justyna z "Big Brothera" poddała się operacji plastycznej: "Mój nos jest PORZĄDNIE POKIERESZOWANY" (ZDJĘCIA)

Justyna Żak dała się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w pierwszej edycji reaktywowanego Big Brothera. Podczas pobytu w domu Wielkiego Brata zapalonej blogerce i zdeklarowanej wegance niestety nie udało się przekonać do siebie reszty domowników, którzy uznali jej "filozoficzne wywody" za oznakę bycia przemądrzałą.

O ile w programie białostoczance nie udało się znaleźć zbyt wielu sprzymierzeńców, udział w reality show okazał się dla aspirującej celebrytki strzałem w dziesiątkę. Niepokornej blogerce udało się zdobyć po programie imponujący "following" (na Instagramie śledzi ją już prawie 180 tysięcy osób), co umożliwia jej to, o czym marzy większość uczestników tego typu programów, czyli utrzymywanie się z bycia influencerem.