Justyna Żyła pokazuje się w bieliźnie i ogłasza, że IDZIE NA DIETĘ (FOTO)

Lojzo 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Serio? Rozważa zamówienie diety pudełkowej? Sama nie potrafi?To jakaś ściema była z tym jej gotowaniem? To koszt ok 2 tysi m-c, sponsoruje niejaki Adrian, czy dzieci z alimentów? Wygląda na to, że ona pracować nie lubi, za to lekką ręką wydaje kasę, której sama nie zarobiła. Jest niegospodarna i oskubuje własne dzieci, zamiast pomyśleć i ich przyszlosci.