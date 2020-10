Justyna Żyła o dziewczynie Piotra: "Zazdrosna mogłabym być o Monicę Bellucci, a nie o kogoś NIEWIELE STARSZEGO od naszego syna"

Choć do niedawna Justyna Żyła była dla większości tylko mało znaną żoną skoczka, za sprawą dzielenia się kulisami rozstania z Piotrem Żyłą wyrosła na celebrytkę z "prawdziwego zdarzenia".

Odkąd sportowiec postanowił ją zostawić, 33-latka nie przepuści okazji do tego, by wbić mu chociażby najmniejszą szpilę, siłą rzeczy stale przykuwając uwagę tabloidów. Mama Jakuba i Karoliny przy każdej możliwej okazji komentuje publicznie poczynania byłego, wypominając mu zdrady, których miał się dopuszczać podczas trwania ich małżeństwa oraz niewłaściwe podejście do wychowywania wspólnych pociech.