Justyna Żyła ZERWAŁA z "A"?! "Wolny weekend SAMOTNEJ matki Polki"

Jak na osobę, która wypłynęła w polskim show biznesie wyłącznie na głośnym rozwodzie ze znanym sportowcem, obecność Justyny Żyły w kolorowej prasie okazała się wyjątkowo trwała. Przedsiębiorcza wiślanka znakomicie wie, jak skupić na sobie uwagę rodaków, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że robi to kompletnie nieświadomie. Ostatnio głośno było o jej pretensjach do byłego męża, Piotra Żyły, który miał ponoć pozbawić ją auta, przez co Jusia zmuszona była ciągnąć dzieci do szkoły na sankach. Relacją z całej afery na bieżąco dzieliła się z publiką.