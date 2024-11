Kacper Urbański "przyłapany" w towarzystwie urodziwej brunetki, która okazała się ZNANĄ influencerką

W poniedziałek Biało-Czerwoni znowu się nie popisali. Reprezentacja Polski przegrała ze Szkocją 1:2 na PGE Narodowym w Warszawie, tym samym zajmując czwarte miejsce w grupie, co oznacza spadek do Dywizji B. Polacy utrzymywali remis aż do 93. minuty, kiedy to gola na swoim koncie zapisał kolejny Szkot, Andrew Robertson.