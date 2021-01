Kanye West MIAŁ ROMANS z Jeffree Starem?! Kim Kardashian ma ponoć dowody na niewierność męża

Krasnal 36 min. temu zgłoś do moderacji 47 3 Odpowiedz

Jefrey star od lat nienawidzi kardashianow. Mieli spiny wiele razy i raz prawie sie skonczylo to w sadzie, ale doszli do ugody. Przy kazdej aferze u kardashian Jefrey doklada do pieca i zawsze sie troche lansuje ich na ich nazwisku. Otwarcie hejtowal od zawsze marke kosmetykow Kylie bo jest dla niego ona najwieksza konkurencja. Znajdywal fabryki, ktore dla niej pracuja i wynajdywal afery byleby tylko zniszczyc jej marke. Jak wyszedl romans Tristana z Jordan To Jefrey sklamal w oswiadczeniu ze cale hollywood widuje ich od wielu miesiecy razem co bylo nie prawda. Zaloze sie, ze to on rozsiewa ( przez znajomych) najgorsze plotki, jest zawistny, dramatyczny i ma obsesje na punkcie kardashianow mimo, ze ciagle podkresla, ze kogo oni obchodza, jednak nigdy ale to nigdy nie odpuszcza. Zaatakowal nawet publicznie dajac jakis wywiad, 10letniego syna Kourtney, obsmarowujac go jak typowa grazyna. On nie ma granic i kazdy wie, ze produkuje dramy zeby podbic sobie slawe. Wiec przy kazdej aferze kardashian w wyszukiwarce przejawia sie jego nazwisko choc to on kardashianow wgl nie obchodzi. Jednak tak sie buduje kariere, na skandalach.