Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostali rodzicami. Pamiętacie, dlaczego na początku długo ukrywali związek?

Karolina Gilon długo ukrywała związek

Miłość na planie "Love Island"

Pierwsze publiczne wyjście

Trochę nam zajęło, zanim ten nasz związek wyszedł na światło dzienne, z wiadomych powodów - zaczęła. Po prostu chcieliśmy jak najdłużej zachować to dla siebie. Żebyśmy się lepiej poznali. Ja ten show biznes traktuję jako totalną zabawę. Wciągnęłam do tego świata Mateusza. Ale my nie traktujemy tego, jak nie wiadomo co. Show biznes to moja praca. Mateusz wiedział, do kogo podbija i z czym to się będzie jadło - wyznała Pudelkowi.