Karolina Gilon eksponuje ciążowe kształty W BIKINI i snuje plany na przyszłość: "Nie wykluło nam się pierwsze, a już powoli myślimy o..."

Karolina Gilon promienieje w ciąży

Po miło spędzonych ostatnich dniach w pięknych okolicznościach natury zakochanych czekał powrót do ojczyzny, gdzie jesień zaczęła już dawać o sobie znać. Stęskniona za wysokimi temperaturami 34-latka pokazała prywatne kadry ze swojego życia, wspominając "greckie wakajki". Gwiazda wyeksponowała na głównej fotografii swój ciężarny brzuch, zamieszczając fotkę w białym bikini . Internautów szczególnie rozczulił kadr, na którym uchwyciła troskliwy pocałunek mężczyzny jej życia.

Szczerze? To nigdy nie sądziłam, nie czułam, że moja druga połówka będzie całowała mój brzuch, w którym będzie mały bejbik. Dziś to mój ulubiony widok. Mam nadzieję, ze nasze Bobo czuje, jak jego szaleni rodzice czekają aż się "wykluje". No właśnie, ciekawe jaki charakterek powstanie z naszego połączenia - snuła publicznie refleksje.