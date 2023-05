Karolina Korwin Piotrowska otwiera szampana po zamrożeniu kont High League: "KONIEC Z PATOLOGIĄ"

Mia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Ja wiem, że to nie są profesjonalne media tylko portal plotkarski, ale jednak jak ktoś jest oskarżany o zbrodnie wojenne a nie skazany, to należy go inaczej opisać. Albo dopiszcie w tytule, że jest to portal przepowiadający przyszłość.