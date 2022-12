Karolina Pajączkowska dumnie eksponuje sylwetkę w bikini: "Trzeba pokazywać, jak wygląda NORMALNE CIAŁO" (ZDJĘCIA)

Karolina Pajączkowska już od jakiegoś czasu stara się udowodnić, że praca w państwowej telewizji wcale nie musi się kłócić z kobiecymi stylizacjami i aktywnością w mediach społecznościowych. Dekolt dziennikarki był już przedmiotem ożywionych debat. Pajączkowska ma w tym temacie zgoła odmienne zdanie, co po raz kolejny zademonstrowała na swoim instagramowym profilu.

Dziennikarka ostatnie tygodnie spędziła w Tajlandii, gdzie zaręczyła się ze swoim kolegą z pracy Marcinem Nowakiem. Przy okazji wyjazdu w tropiki parka oczywiście zapełniła pamięć telefonów zdjęciami z plaży. Karolina pochwaliła się w sieci specjalnie wyselekcjonowanymi ujęciami, na których pręży zgrabne ciało w różowym bikini . Do zdjęć załączyła kilka zdań od siebie.

Niektórzy powiedzą, że nie wypada pokazywać się w bikini. A ja uważam, że trzeba pokazywać, jak wygląda normalne ciało większości kobiet w Polsce. Na przekór fit trendom. Pamiętajmy, że normalność jest wspaniała. Jeśli ludzie dookoła i media społecznościowe oczekują od was wyglądu trenerki albo modelki - sprawa jest prosta. Miejcie to gdzieś - wzywa do rewolty Karolina.