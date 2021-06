Karolina Szostak wraca pamięcią do romansu z "bajecznie bogatym Vladem": "Rozmawialiśmy w trzech językach"

Hihi 33 min. temu zgłoś do moderacji 189 9 Odpowiedz

Masz rację, to byl przypadek, złapałaś na moment Pana Boga za nogi i teraz ciągle wracasz wspomnieniami do tamtych chwil, ale było minęło, nie masz po co do tego wracać. Widocznie rozmawianie w kilku językach nie jest odpowiedniem sposobem na dogadanie się;)