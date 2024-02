Kasia i Andrzej Gąsienicowie z "Gogglebox" wybudowali sobie 35-metrową, góralską chatkę: skórzana kanapa, piec kaflowy i folkowe elementy (ZDJĘCIA)

Kasia i Andrzej Gąsienicowie zadbali o to, by ich nieruchomość miała niepowtarzalny klimat m.in. za sprawą pokrytych drewnem ścian czy małego urokliwego pieca kaflowego, który stanął w salonie. Chociaż w domku pojawiło się kilka elementów w stylu industrialnym, to jednak pierwsze skrzypce grają dekoracje związane z tradycją góralską. Na skórzanej kanapie znalazły się poduszki z charakterystycznymi wzorami, a na ścianach zawisły górskie pejzaże. Ciekawym elementem jest również stolik stworzony z pnia drzewa, który nawiązuje do malowniczego sadu otaczającego domek.