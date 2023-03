Katarzyna i Andrzej Gąsienicowie z "Gogglebox" budują dom. Ma tylko 35 metrów i jest położony w sadzie! (ZDJĘCIA)

abc 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

No i? to nie wyczyn. Wystarczy przejść się na ogródki działkowe - piękne domy do 35m. Dlaczego do tylu? Ponieważ takie są dopuszczone bez dodatkowych pozwoleń. Wiem, bo mam altankę, która ma właśnie 35m. I widać, że budowana z pustaków, więc idzie szybko to zrobić. My altankę wybudowaliśmy w jeden dzień, na drugi już kładliśmy dach, drzwi i okna, trzeciego zaczęliśmy wylewkę pod taras. I żadnej ekipy do tego. Mąż i ja. I powiem, że coś takiego naprawdę można tanio wybudować. Najdroższe jednak są po prostu dodatki i wyposażenie samego domku / altanki. Mamy tam sporą łazienkę, kuchnię, pokój - w ciągu dnia salon, a na noc sypialnia. Jak na kawalerce. Ogrzewanie także kozą. Mega ciepło (przy dobrym uszczelnieniu), wygodnie, przestrzennie. Meble? Ludzie na OLX rozdają za darmo, wystarczy podjechać i je zabrać. Dzięki temu mamy w pełni wyposażony domek na działce wśród drzewek owocowych, kwiatów i moich kochanych skrzyń z warzywami, owocami i ziołami. I jaka błoga cisza. Polecam