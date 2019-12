Kasia Tusk ODRADZAŁA ojcu start w wyborach prezydenckich. "My tego nie przeżyjemy, będą nas NISZCZYĆ"

Nick 1 godz. temu zgłoś do moderacji 172 36 Odpowiedz

I słusznie ze nie kandyduje. Po co facet z taka pozycją w Europie ma się pchać w sam środek tego naszego politycznego bagna. PiS póki co ma się zbyt dobrze i Tusk tylko by wizerunkowo stracił na tych przepychankach. Ale za 5 lat wszyscy będą mieli Pis dość, może właśnie to będzie dobry moment by wrócić do polskiej polityki