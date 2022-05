Katarzyna Cichopek i jej promienny uśmiech kręcą nowy spot "Pytania na śniadanie". Fani komplementują celebrytkę: "ODŻYŁAŚ"

Katarzyna Cichopek w ostatnich miesiącach nieustannie znajduje się na celowników mediów oraz fotoreporterów. Wszystko to rzecz jasna za sprawą niespodziewanego rozstania z Marcinem Hakielem, które wstrząsnęło rodzimym show biznesem. Choć po ogłoszeniu rozpadu małżeństwa tancerz odkrył w sobie zamiłowanie do publicznych zwierzeń i zdążył już nawet udzielić "szczerego wywiadu", celebrytka wciąż jak ognia unika opowiadania o życiu osobistym. I tak zamiast komentowania zbliżającego się rozwodu Kasia skupia się na zawodowych obowiązkach oraz aktywności influencerki, ochoczo relacjonując życie w sieci.

Dzisiaj zabieram Was do centrum ogrodniczego, gdzie będziemy nagrywać spot wiosenno-letni do "Pytania na śniadanie", w takich pięknych okolicznościach przyrody. Nie ukrywam, że skorzystam z okazji i zakupię kilka pięknych kwiatków na swój balkon - zapowiedziała.

Dzięki relacji Kasi mogliśmy także podziwiać, jak powstawały fragmenty spotu, na których uwieczniono ekipę programu we wnętrzu meleksa. Cichopek zajęła miejsce tuż obok siedzącego za kierownicą Kurzajewskiego, na tylnych siedzeniach można było za to wypatrzeć Nowickiego oraz Tomaszewską. Odważna Małgorzata Opczowska w trosce o idealne ujęcie wychyliła się z pojazdu, Ida Nowakowska uwieczniła natomiast poczynania koleżanek i kolegów za pomocą smartfona. Kasia pokazała także, jak wraz ze znajomymi z pracy przechadza się wśród doniczek z roślinami i pozuje na tle kwiatowego logo "PnŚ".

Wspaniała ekipa wspaniałych ludzi; Piękna, roześmiana; Piękni i młodzi; Promienieje pani Kasia; Kasia jak zawsze śliczny uśmiech, pozazdrościć ząbków; Super, najważniejsze w życiu, to być sobą i tak trzymaj, a Ci, co gadają, czy dobrze, czy źle, to niech gadają (...) Rób swoje, to Twoje życie, tylko twoje - pisali w komentarzach użytkownicy.