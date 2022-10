Katarzyna Cichopek w krwistoczerwonej sukience z BARDZO głębokim dekoltem POWRACA na salony (ZDJĘCIA)

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Dajcie już spokój. Nie ona pierwsza, ani ostatnia, która się zakochuje w innym. W przeciwieństwie do P.Smaszcz nie wypowiada się na temat byłego męża, ani małżeństwa. A być może coś do powiedzenia na ten temat ma. Małżeństwo to ciężka praca i problemy ekonomiczne, problemy z używkami itp. zwykle przyczyniają się do tego, ze miłość się kończy…..Jestem pewna, ze większość z nas tez by się rozwiodła, gdybyśmy tylko mieli takie pieniądze jak „celebryci”. Przestańcie już. Niech sobie robią co chcą. Nic nie dzieje się bez powodu.