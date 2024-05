Katarzyna Cichopek wysiada z auta za 300 TYSIĘCY i z posępną miną mknie załatwiać sprawunki na mieście (ZDJĘCIA)

Wioletta 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

TO nie do wiary - aby ona powróciła do POLSATU- Tam z niej zrezygnowali - bo ludzie pisali ze nie chcą JEJ- TO wepchnęła się TU Przecież widzieliście ze zadowoleni byliśmy ze jej tam nie ma- LUDZIE ONA NIE MA WYKSZTAŁCENIA - na DZIENNIKARKĘ- Pracuje w szkole - to powiem ze jak bym nie miała pedagogiki skończonej to bym nie mogła -w niej pracowac Więc, Litosci - Ta ,,kaczuszka - Co tam robic miała by Co?????????????