Katarzyna Glinka otworzyła się na temat nieudanego małżeństwa i rozwodu: "Chyba nie umiałam tego tak cenić"

Katarzyna Glinka wspomniała o rozwodzie

Ponad dwadzieścia lat temu aktorka związała z Przemysławem Gołdonem , z którym ma syna Filipa. W 2015 roku małżeństwo zakończyło się rozwodem. Kasia w przeciwieństwie do wielu koleżanek po fachu, nie zdecydowała się na publiczne pranie brudów, lecz sama nie ukrywała, że było to dla niej bolesne doświadczenie. W nowym wywiadzie podkreśliła, że rozwód, podobnie jak śmierć ojca, odcisnął ślad na jej psychice.

Rodzina również była w takiej skali mojej wartości, co okazało się później czymś bardzo ważnym . Choć na tamten moment jeszcze jako ta młoda dziewczyna w małżeństwie nie rozumiałam tego, że to jest tak ważne i chyba nie umiałam tego tak cenić . I to jest ta lekcja też, że ja zrozumiałam później, co jest moją wartością - wyznała dla "Świata Gwiazd".

Zrozumiałam, że do tańca trzeba dwojga. Jak popełnia się błędy to razem. W tym tańcu się tańczy razem. Dobrze jest w pewnym momencie powiedzieć sobie, co nie umiałam i co za tym stoi, jakie mechanizmy, dlaczego reagowałam tak. Jak się to wszystko rozdzieli i pomyśli, że taka byłam, bo nie umiałam, to z jakiegoś powodu nie umiałam. Teraz jest czas, żeby się nauczyć - stwierdziła wymownie.