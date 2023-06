Katarzyna Niezgoda ODSŁANIA NOGI w przydługiej koszuli i dodatkach od Chanel. Małżeństwo jej służy? (ZDJĘCIA)

Iza 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jak myślicie gdyby Teraz Putin I Załeński skierowali swoje Dzieła na Polske to co by z nas zostało ?W środku państwa naszego jest ich jakieś 3 miliony wiec realnie wykońxzyli by nas -nieeeee?Napiszcie tu o swoich spostrzeżeniach