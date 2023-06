Katarzyna Sokołowska o macierzyństwie i relacjach z PASIERBICAMI: "To jest kwestia otwartości"

Dopiero byłam w ciąży, rodziłam, a teraz dziecko ma już prawie rok . Niesłychane [...] Wzruszam się za każdym razem, gdy o tym myślę, mówię. To najważniejsza rola w życiu - wyznała w rozmowie.

Katarzyna Sokołowska wyjaśnia dlaczego nazwała syna Ivo Lew

Syn reżyserki pokazów ma nietypowe imiona, Ivo Lew . Sokołowska zdradziła co było powodem, tak oryginalnych wyborów. Okazuje się, że pierwsze imię zostało wybrane ze względu na oryginalność i artystyczne konotacje. Lew, ponieważ kojarzyło się rodzicom z siłą.

Ivo - jako to pierwsze imię - wydało nam się międzynarodowe, artystyczne . Imię daje potencjał dziecku, tak mi się wydaje, ale Lew z kolei ma moc - tłumaczy Sokołowska.

Katarzyna Sokołowska szczerze o relacjach z pasierbicami

To jest kwestia otwartości, każdej ze stron. [...] To w patchworkowych rodzinach jest bardzo ważne, żeby zrozumieć drugą stronę, jej emocje i gdzieś na końcu się spotkać - tłumaczy mama Iva.

Ta relacja może była też o tyle łatwiejsza, że mamy do czynienia z dorosłymi już dziewczynkami. Kobietami, można powiedzieć, dla których ten mały, który się pojawił, jest ciekawym "zjawiskiem", do którego musiały się przyzwyczaić. Bardzo szybko to nastąpiło - dodała partner reżyserki.