Katarzyna Warnke na przejażdżce rowerem

Szalejąca od kilku tygodni pandemia koronawirusa wywróciła życie ludzi do góry nogami. Rządy kolejnych krajów apelują do obywateli o pozostawanie w domach. Dzięki temu nowych chorych będzie przybywać znacznie wolniej, przez co mamy szansę uniknąć paraliżu systemu opieki zdrowotnej.