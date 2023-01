Katarzyna Warnke ma kuchnię jak w butiku, a Julia Wieniawa chwali się złotym okapem. Jak inne gwiazdy urządziły swoje kuchnie?(ZDJĘCIA)

Kuchnia to serce niemal każdego domu. To miejsce nie tylko do przyrządzania codziennych posiłków, ale nierzadko lokacja najlepszych spotkań towarzyskich. Nic więc dziwnego, że sporo uwagi w urządzeniu tego pomieszczania przykładają celebryci, którzy w końcu nie muszą martwić się o ograniczone finanse. Pieczołowicie dobrane kafelki, fronty mebli oraz armatura stają się z czasem również dobrym miejscem do zachwalania rozmaitych produktów związanych z żywieniem. I karuzela kręci się dalej...