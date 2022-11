Tak mieszka Zosia Ślotała: przestronny salon z jadalnią, sterylna kuchnia, bajeczne pokoje dziecięce i sypialnia z łazienką (ZDJĘCIA)

Zosia Ślotała konsekwentnie chroni prywatność dzieci, dlatego idąc śladami m.in. Anny Lewandowskiej, nie pokazuje w pełni ich wizerunku. Gdy publikuje zdjęcia z latoroślami, robi to tak, by pozowały one plecami do aparatu lub w kadrze znajdowała się tylko połowa ich twarzy. Miłośniczka dobrego stylu nieco swobodniej podchodzi do publikowania w sieci fotografii swojego mieszkania. Szczególnie w czasie pandemicznych obostrzeń jej dom stał się dla niej miejscem pracy oraz tłem do zdjęć. Otwartość do pokazywania "czterech kątów" została u Zosią aż do teraz. Celebrytka najchętniej chwali się otwartym salonem z jadalnią oraz kuchnią.