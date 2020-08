Posiadłość Kendall Jenner

Każdy zagorzały fan rodzinnego show Kardashianów dobrze pamięta, że na samym początku kariery to Kendall Jenner uchodziła za tę najbardziej nieśmiałą spośród całej piątki sióstr. "Kenny" łatwo było zawstydzić, co rodzeństwo często wykorzystywało, bez przerwy robiąc sobie z niej żarty na oczach kamer (i przy okazji przed milionami widzów ich rodzinnego show). Z biegiem czasu Amerykanka stała się najlepiej opłacaną modelką na świecie, co mocno wpłynęło na jej samoocenę. Dziś 24-latkę można poznać po jej długich nogach, nabrzmiałych ustach i skłonności do ekshibicjonizmu.