Sekspozytywna Kendall Jenner gasi hejterów: "Mam pełną kontrolę nad tym, gdzie znajduje się moja wagina"

Oiutr 1 godz. temu

Przecież nikt nie sugerował ze ona zgubiła swoją waginę, jej komentarz trochę się nie trzyma kupy. A niestety prawda jest taka i pisze to kobieta ze faceci rzadziej pozwalają kobietom żeby przekazywały ich sobie w jednym gębie nawzajem, raczej starają się szukać gdzieś indziej, to niestety częstsza cecha kobiet sypiać z kumplami, członkami tego samego zespołu czy klubu piłkarskiego. Ilu fanów wyczekuje po koncertach ich idolek żeby moc zostać wybranych na sex. Jestem za wolnością i równością ale niech to nie będzie obłudny feminizm, bo żadna z tych sióstr nic z feminizmem nie ma wspólnego, operacje plastyczne, powiększanie, biustów i tyłków, brankę udziału w pokazach Victoria Secret, pozowanie do sztucznych przerobionych później fotek. One pozarażały się od siebie nawzajem i od ich mamy nie tylko głupota niestety.