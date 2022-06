Khloe Kardashian i seryjny zdrajca Tristan Thompson "przyłapani" na NIEZRĘCZNYM spacerze (ZDJĘCIA)

Aldona 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Mam 17 letnią córkę i ona nie tylko ma już pierwszy raz za sobą, ale w dodatku jest bardziej rozwiązła niż bohaterowie portugalskich telenowel. Pruje się po kątach bez opamiętania. Naliczyłam już chyba z 7 stałych partnerów (4-6 tygodni średnio każdy), zamykają się w jej pokoju na poddaszu i jazda w najlepsze aż się trzęsie żyrandol w salonie. A jeszcze mi opowiada, bezczelna, że na dyskotekach to ona idzie nie wiadomo z kim na stronę (do kabiny) i robią to, jeśli ów jegomość postawi jej drinka. Co tydzień z innym. W jej wieku też byłam niewyżyta, ale miałam jednego stałego partnera. A jej brakuje ojca, więc czasem flirtuje z facetami po 40. Wstyd mi za nią, ale dostanie za swoje. Jestem chora na białaczkę i zostało mi maks kilka lat życia. Wystawiłam dom na sprzedaż z dożywociem dla siebie, pieniądze oddam na cele charytatywne, a ona zostanie z niczym - bez matki i bez domu będzie miała ciężkie życie - takie, na jakie sobie zasłużyła swoją rozwiązłością.