Kim Kardashian chce POZBYĆ SIĘ nazwiska Kanye Westa! Kolejne dokumenty trafiły do sądu

Kaśka

Bipolar disorder to choroba która dotyka całe rodziny! Zachwiania psychiki są czasami tak duże ze chory ( jak nie bierze leków) to żyje w innej galaktyce, zdradza i rozbija rodzine! Ja jej się nie dziwie ze chce się od tego odciąć. To On powinien się aktywnie leczyć a nie wypisywać bzdury w necie poniżając żonę!