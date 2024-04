Kim Kardashian i Khloe Kardashian "przyłapane" na plaży. Wyglądają jak na Instagramie? (ZDJĘCIA)

Kardashianowie to niewątpliwie najpopularniejszy klan w show-biznesie. Kris Jenner i jej pociechom udaje się utrzymywać w branży już od niemal dwóch dekad i nic nie wskazuje na to, by coś miało się w tej kwestii zmienić. Na przestrzeni kilkunastu lat słynne siostry przeszły zaskakujące metamorfozy. Nie da się ukryć, że patrząc na archiwalne zdjęcia, niekiedy trudno je rozpoznać.