Kim Kardashian kończy 40 LAT! (STARE ZDJĘCIA)

r-two 1 godz. temu

Takie czasy. Najpierw skandal zeby sie wybic. Jak juz jest popularnosc to kajanie sie w stylu "to byl blad, to nie bylam prawdziwa ja". Ale popularka juz jest wiec ktos da ciuchy, samochod, ktos powie co mówić, co zareklamowac. Tak sie robi gwiazdy