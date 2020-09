Kanye West ostrzega 7-letnią córkę: "Idę na wojnę. MOJE ŻYCIE BĘDZIE ZAGROŻONE"

Dcd 33 min. temu zgłoś do moderacji 9 9 Odpowiedz

Ja na miejscu Kim bałabym się że on zabiję ją i dzieci (np. Jak będą spać). Czemu tylko do North napisał? Ma obsesje na jej punkcie.... żeby nie było tak że ją weźmie i zabije razem z sobą (u nas w Polsce był taki przypadek). Kim powinna odejść i pozbawić go praw do dzieci bo on jest zagrożeniem dla siebie i otoczenia.