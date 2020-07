Zaniepokojona Kim Kardashian tłumaczy zachowanie Kanye Westa: "SAM MUSI ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC"

gość 42 min. temu zgłoś do moderacji 283 1 Odpowiedz

Ładnie się do tego wszystkiego odniosła, chociaż mąż przez swoją chorobę znieważa ją w mediach i wyciąga na światło dzienne różne rodzinne historie, wplątując w to także własne dzieci. Kim jaka by nie była, co by nie robiła widać że rodzina i lojalność to dla niej priorytet. Możliwe że się rozstaną, ale nie sądzę że stanie się to z jej inicjatywy.. Wygląda na to że go kocha, chociaż trudna to miłość.