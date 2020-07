Rozhisteryzowana Kim Kardashian WYBUCHA PŁACZEM podczas kłótni z Kanye Westem (ZDJĘCIA)

Agg90 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie jest ich szkoda. Ona wiecznie pchana na sile do szolbiznesu i kolejnych łóżek przez własna matkę... co już samo w sobie powinno być powodem leczenia tej rodziny. On dwubiegunowiec. Oboje żyjący w świecie gdzie wszystko musi być idealne i każdy śledzi Twój krok czekając na upadek. W tym wszystkim są dzieci... nie wiem, ja im po prostu współczuje. Jasne, ze w sumie wybrali to życie, ale podejrzewam, ze nie umieliby żyć w innym. Zmierzają wprost do tragedii