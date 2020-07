Kanye West przeprasza Kim Kardashian i błaga: "WYBACZ MI"

Kimberly 47 min. temu zgłoś do moderacji 11 13 Odpowiedz

Z calej rodziny Kim i matka to dwie najwieksze manipulantki.Kim byla zakochana w pewnym koszykarzu,ale on i jego rodzina nie chcieli jej,a ona dazyla do slubu zeby zrobic reklame i zarobic na imprezie.Szybko znalazla koszykarza o imieniu Kris i wzieli bardzo szybko slub a po 7 miesiacach rozwod. Miala juz slawe i kase ale ciagle nie nalezala do elity ,wiec slub z Kanye ktory mial uklady m.i z Jay Z otworzyl jej furtke,rodzinie zreszta tez. Od tej pory oni sa na najwazniejszych wydarzeniach .Kanye ma kochanka projektanta mody,malzenstwo to tylko uklad. Kim jest samolubna,egoistka wykorzystuje ludzi do osiagniecia celow. Wszyscy faceci nie wytrzymali z ta rodzinka. Tylko Robert jest inny.