Raper, z którym zdaniem Kanye Westa ROMANSOWAŁA Kim Kardashian, odpowiada na zarzuty

Livia 26 min. temu

Przyszły prezydent to na wiecach mówi o swoich postulatach i co by chciał zmienić w swoim kraju a nie o sprawach rodzinnych. On już dawno powinien się leczyć. Choroby psychiczne nie są fajne. Sama chorowałam na depresję. Leczyłam się i na szczęście udało się z tego wyjść. Moja teściowa za to miała chorobę afektywną dwubiegunową i różnie jej emocje się rozkladały. Kiedy jeszcze z nią mieszkałam to bywały momenty że strach było z pokoju wyjść (na szczęście było tego niewiele) bo nie wiadomo co by jej do głowy w tamtym momencie strzeliło. Potrafiła nawet przez kilka nocy nie spać. W dzień też tego nie odsypiała a wręcz przeciwnie, chodziła na podwójnych obrotach. Ciężki był wtedy czas.