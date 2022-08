Kim Kardashian PO CICHU poleciała do Australii, żeby uratować związek z Petem Davidsonem! "Nie zamierzała wychodzić z hotelu"

Kim Kardashian i Pete Davidson przez wiele miesięcy byli najgorętszą parą w show biznesie. Początki ich znajomości były prawdziwie bajkowe, bo para zapałała do siebie uczuciem w strojach Jasminy i Alladyna. Celebrytka i komik poznali się bowiem na planie SNL, gdzie wystąpili we wspólnym skeczu. Okazało się, że pocałunek na ekranie wywołał pomiędzy nimi wibracje, które całkowicie zawróciły w głowie Kardashiance.

Pete nie przyszedł na moje after party, a byli tam wszyscy. On nie poświęcił mi swojego czasu, więc kilka dni później zadzwoniłam do producenta SNL i zapytałam, czy ma jego numer telefonu. Odpowiedział, że tak, a ja napisałam do niego. Nie myślałam nawet: "O mój Boże, będę z nim w związku". Chodziło mi tylko o seks - mówiła w programie.

Page Six dodał z kolei, że 28-letni Pete miał zupełnie inne priorytety w życiu, niż 41-letnia Kardashianka będąca również mamą czwórki dzieci. Davidson oczekiwał od ukochanej spontaniczności, której ta nie mogła mu dać - wszak opieka nad gromadką dzieci nie zawsze sprzyjała beztroskim wypadom u boku ukochanego. Okazuje się jednak, że Kim, by ratować związek, zdobyła się na wyprawę na drugi koniec świata!

Ostatnimi czasy Pete przebywał w Australii, gdzie pracował nad filmem "Wizards!". Daily Mail poinformował, że Kim postanowiła odwiedzić ukochanego i wybrać się w sekretną podróż do Australii. To właśnie ten wyjazd miał uratować ich związek. Celebrytka dopilnowała, by absolutnie nikt nie dowiedział się o jej wyprawie. Tabloid podkreśla, że zadaniem ochrony Kardashianki było przetransportować ją na lotnisko tak, by nikt jej nie rozpoznał. Specjalne procedury obowiązywały też personel w hotelu, w którym zatrzymała się Kim. Pracownicy nie mogli robić sobie z nią zdjęć i zdradzać jej lokalizacji. Kim szczególnie miało zależeć na tym, by nikt nie dowiedział się, że jest w Australii.