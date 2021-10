Kim Kardashian przebrana za RÓŻOWEGO PTAKA z "Ulicy Sezamkowej" zmierza z rodziną na after party po "SNL" (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian od kilku dni prężnie przygotowywała się do swojego debiutu w kultowym programie "Saturday Night Live". Choć była wielokrotnie parodiowana w show, to po raz pierwszy pojawiła się w charakterze gościa specjalnego i jak wszystkie największe gwiazdy zapraszane do "SNL", mogła wygłosić swój monolog na początku odcinka.

W swoim ostrym i zabawnym przemówieniu nie oszczędzała członków rodziny. Śmiała się, że sławne siostry pokazują jej zdjęcia swoim chirurgom plastycznym i chcą się do niej upodobnić, a partner Kris Jenner jest "gold-diggerem" i leci na pieniądze. Przytomnie stwierdziła też, że w przeciwieństwie do większości gości "SNL", zagrała tylko w jednym filmie i był to amatorski film porno...

Występ Kim bardzo przypadł do gustu internautom i zbiera pozytywne komentarze. Kardashianka postanowiła uczcić debiut i wybrała się na after party do modnego nowojorskiego klubu Zero Bond. Gwiazda pojawiła się w różowym, obcisłym body i wielkim, "pierzastym" płaszczu w tym samym kolorze. Pojawiły się głosy, że Amerykanka wygląda jak ptak z "Ulicy Sezamkowej".

Kardashiance towarzyszyła obsada "SNL", a także mamagerka Kris Jenner wraz z partnerem, "wylaszczona" siostra Khloe oraz... Scott Disick.

Zobaczcie, jak Kardashianowe zmierzają na imprezę w Nowym Jorku. Szykowni?

