Kim Kardashian DRWI ze swojej SEKSTAŚMY, Kanye Westa i... sióstr: "Pokazują chirurgom plastycznym MOJE ZDJĘCIA"

9 października Kim Kardashian poprowadziła "Saturday Night Live" . Decyzja twórców wywołała spore kontrowersje wśród fanów show. Niektórzy twierdzili, że celebrytka nie nadaje się do tego i nie sprosta zadaniu. Ku zaskoczeniu wszystkich niedowiarków okazało się, że Kardashianka poradziła sobie całkiem nieźle.

Wiem, wiem. Ja też jestem zaskoczona, że tu jestem - zaczęła Kim Kardashian. Chodzi o to, że od bardzo dawna nie miałam premiery swojego filmu. Właściwie to miałam tylko jeden film, ale nikt nie poinformował mnie o jego premierze - dodała, nawiązując w ten sposób do wycieku niesławnej sekstaśmy.