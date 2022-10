Kim Kardashian przerabia zdjęcia zrobione przez... paparazzi! "TO PRZERAŻAJĄCE"

To jednak nie wszystko, co widzowie mogli zobaczyć w ostatnim z odcinków "The Kardashians". W show pokazano również wyprawę Khloe i Kim Kardashian do Miami. Wystrojone w obcisłe kreacje gwiazdy udały się do tamtejszego butiku SKIMS, w którym doszło do spotkania z fanami i lokalnymi fotoreporterami. Po wszystkim siostry wróciły do apartamentu, w którym miały się nieco rozerwać w gronie przyjaciół.