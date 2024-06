Kinga Rusin pozdrawia z kortów Rolanda Garossa i oznajmia: "W sobotę mamy PRAWIE POLSKI FINAŁ!". Co wiadomo o Jasmine Paolini? (ZDJĘCIA)

Właśnie trwają tegoroczne międzynarodowe mistrzostwa w Paryżu, które są jednym z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema. Na kortach Ronalda Garrosa po raz kolejny zatriumfowała Iga Świątek , która zakwalifikowała się do finału.

Jasmine Paolini ma polskich przodków

Za to kocham sport, że niczego do końca nie da się w nim przewidzieć. Dlatego jest tak fascynujący. Jeszcze raz gratulacje dla Igi i jej teamu i serdeczne pozdrowienia dla babci Jasmine, która mieszka w Łodzi i dzięki której wnuczka mówi po polsku! Mimo tego w sobotę będziemy kibicować Idze. Czwarty tytuł w Paryżu to byłoby coś! Ale żadnego przeciwnika nie wolno nie doceniać. Czekamy na fascynujący pojedynek!!! To już będzie nasz czwarty finał na Roland Garros. Co za uczta - dodała.