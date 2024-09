Kinga Rusin zapytana o POWRÓT do telewizji. Ta odpowiedź nie pozostawia już żadnych złudzeń

Absolwentka italianistyki prowadziła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat największe rozrywkowe hity, jak np. "You Can Dance - Po prostu tańcz" i "Agent - Gwiazdy" oraz program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", stanowiący niejako klamrę jej 15-letniej pracy w najchętniej oglądanej komercyjnej stacji w Polsce. Tuż przed startem jesiennej ramówki w 2020 r. zniknęła z małych ekranów, poświęcając się w całości swej pasji podróżniczej.

Kinga Rusin zdradza, czy chciałaby wrócić do mediów

53-latka rozwiała wątpliwości komentującej, dając do zrozumienia, że póki co nie ma co liczyć na jej rychły powrót do świata mediów.