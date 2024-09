Klara Lewandowska ma NOWĄ FRYZURĘ (FOTO)

Córka premiera wystosowała apel do osób dotkniętych powodzią, co pokazuje jej oderwanie od rzeczywistości. Jak osoby, które walczą z klęską żywiołową, mają znaleźć czas i dostęp do internetu, aby oglądać jej rady? W obliczu takiej tragedii ludzie mają na głowie znacznie ważniejsze sprawy, jak ratowanie swojego dobytku i bezpieczeństwo bliskich. Może by inaczej pomogła….