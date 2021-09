Klaudia El Dursi i uczestnicy "Hotelu Paradise" wspierają Sonię Szklanowską na premierze jej SINGLA (ZDJĘCIA)

Tomasz 25 min. temu zgłoś do moderacji 42 5 Odpowiedz

Nie wiedziałem gdzie napisać ten temat, więc pisze tu. Mam 15 lat. Przed zakończeniem roku szkolnego musiałem zrobić badania jakieś bo tak to nie otrzymałbym świadectwa, więc poszedłem na to badanie. I wszystko było fajnie lecz w pewnym momencie lekarz powiedział mi, że badaniu podlega tez przebieg dojrzewania i poprosił mnie o zdjęcie majtek, ja mu powiedziałem, że się wstydzę i że na pewno jest wszystko dobrze, ale on się upierał przy swoim, że musi uzupełnić kartkę z badaniem. Lecz w koncu wiedziałem, że go nie przekonam go i zdjąłem bokserki dla świętego spokoju. On mi sprawdzał jądra i naciskał je i pytał czy bolą oraz zsuwał napletek i oglądał żołądź. I mam pytanie czy to normalne takie badanie? Każdy takie coś w szkole ma?