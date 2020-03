Klaudia El Dursi odbywa kwarantannę pod nadzorem policji: "Musimy się udać na balkon, pomachać, WYSŁAĆ BUZIACZKA!"

Po powrocie z Bali Klaudia El Dursi w końcu ma czas, by odpocząć. Pracowita celebrytka nie chce zaniedbywać jednak swoich obowiązków związanych z promocją programu "Hotel Paradise" i udziela wywiadów, siedząc na swojej kanapie w mieszkaniu w Bydgoszczy. Ostatnio w wideo-rozmowie z "Party" wyjaśniła szczegółowo, jak wyglądał jej powrót do ojczyzny i przestrzeganie kwarantanny. Dodała też, ze znajduje się pod nadzorem policji.





Nie śmiałabym wyjść z domu w trakcie kwarantanny! Ja mieszkam w Bydgoszczy... Wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie i po wylądowaniu wsiadłyśmy z mamą do samochodu. Każda osoba, która wraca z zagranicy ma 24 godziny, żeby dotrzeć do domu. Postanowiłyśmy nie robić zakupów, żeby z nikim nie mieć kontaktu. Po drodze wpadłyśmy tylko do kolegi, żeby odebrać pieczywo, ja nawet z nim nie rozmawiałam, nie witałam się z nim, nie podchodziłam… On na takiej długiej tyczce podał mi ten chleb, ja wzięłam ten chleb, miałam z resztę maskę na sobie… - wyznała influencerka.