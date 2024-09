Klaudia El Dursi relacjonuje rodzinne wakacje, publikując NAJNOWSZE zdjęcia synów i partnera. "To był niesamowity czas"

Klaudia El Dursi pochwaliła się rodzinnym zdjęciem z wakacji

Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza, że lada dzień pociechy Klaudii El Dursi będą musiały wrócić do szkoły. Na chwilę przed rozpoczęciem intensywnych 10 miesięcy nauki, celebrytka zabrała całą rodzinę na wypad do Włoch . Mieli okazję wspólnie wypocząć nad jeziorem Como, gdzie pływali motorówką, a oprócz tego podziwiali tamtejszą okolicę. Prowadząca "Hotel Paradise" nie kryje wzruszenia tymi wyjątkowymi chwilami. Pochwaliła się nawet fotką z ukochanym.

To był niesamowity czas, pełen miłości, rozmów i śmiechu w otoczeniu krainy jak z bajki. Mój pamiętniczek wzbogacił się w ogrom cudownych wspomnień. Hope to see you soon Como! - pisała Klaudia El Dursi na Instagramie.