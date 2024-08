Klaudia El Dursi żali się na media po aferze z rajdem pasem awaryjnym: "Uważam, że sobie na to nie zasłużyłam"

Klaudia El Dursi zasłynęła dzięki programowi "Top Model" i choć już podczas nagrywania show byłą bohaterką małej aferki (drama z inną z uczestniczek), kolejne lata pokazywały, że w sposób niemalże perfekcyjny zarządzała swoją karierą i kreowała swój nieskazitelny wizerunek. W połowie czerwca wszystko się jednak zmieniło. Kiedy wyszło na jaw, że kilka dni wcześniej (10 czerwca) celebrytka zmierzała na event swojej stacji-matki, pędząc do Warszawy pasem awaryjnym na autostradzie, spadła na nią lawina krytyki. I słusznie. Doszło nawet do tego, że modelka opublikowała nagranie, podczas którego posypywała głowę popiołem.

Klaudia El Dursi wraca do czerwcowego rajdu pasem awaryjnym

Przekonałam się, że media w bardzo brutalny sposób mogą zniszczyć komuś życie. Media między mną a zabójcą stawiały znak równości. Uważam, że sobie na to nie zasłużyłam. Popełniłam błąd, to wyglądało fatalnie z perspektywy obserwatora. Może nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale nie uważam, żebym zasłużyła sobie na to, żeby życzono mi lub moim bliskim śmierci. Wydaje mi się, że to było za dużo - stwierdziła.